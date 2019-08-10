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Yavuzeli'nde trafik denetimi

50 dakika önce

Yavuzeli'nde trafik denetimiGAZİANTEP - Yavuzeli İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, ilçe jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol ve arama noktalarını ziyaret ederek trafik uygulamasına katıldı.

Yavuzeli'nde trafik denetimi
GAZİANTEP - Yavuzeli İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, ilçe jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol ve arama noktalarını ziyaret ederek trafik uygulamasına katıldı.
Kaymakam Ramazan Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, Kurban Bayramı öncesi yapılan trafik uygulamaları hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Taşkın jandarma trafik ekiplerinin durdurduğu araçlardaki sürücüler ve aileler ile sohbet edip, Kurban Bayramlarını kutlayarak sürücülerden trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Taşkın, sürücülere 'Jandarma Çocuk Dergisi' ve 'hayatı korumak için kemerin ses getirsin' adlı broşürü dağıttı.
Taşkın ve Efetürk trafik ekiplerine yapmış oldukları görevlerden dolayı teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.
Jandarma, Yavuzeli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
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