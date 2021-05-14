- Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

- Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir aracın savrularak kayalıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi kırsal Kekliktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Keklikte Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru hareket halinde olan 27 ABG 541 plakalı aracın sürücüsü Vakkas Kaya direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, önce savrularak kayalıklara çarptı, sonra da takla atarak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan sürücü Vakkas Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri bölgede başka bir kaza olmaması adına tedbir aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.