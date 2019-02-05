Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde Yarıyıl Tatili Bitti Ders Zili Çaldı

Yavuzeli'nde Yarıyıl Tatili Bitti Ders Zili Çaldı

31 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi dün başladı.

Yavuzeli'nde Yarıyıl Tatili Bitti Ders Zili Çaldı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi dün başladı. Yavuzeli'nde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 5 bin 500 öğrenci ve 300 öğretmen 15 günlük tatilin ardından yeniden sınıfları doldurdu.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlangıcı için Yavuzeli İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey İlçe merkezinde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda düzenlenen törene katıldılar.

Yapılan programda konuşma yapan, İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal 2018-2019 ikinci yarıyıl döneminin tüm öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerine hayırlı olmasını temenni ederken tüm öğrencilere başarılar diledi.

İstiklal Marşının okunmasının ardından Yavuzeli Kaymakamı Eyup Gürdal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey ikinci dönemi başlattılar. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:56 Kaynak: İHA

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