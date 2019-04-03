Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'ni Sağanak Vurdu

Yavuzeli'ni Sağanak Vurdu

51 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 3 gündür sağanak yağışlar etkili oluyor.

Yavuzeli'ni Sağanak Vurdu, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 3 gündür sağanak yağışlar etkili oluyor. Şiddetli yağış tarım arazilerini vurdu, hayatı felç etti.

Yavuzeli ilçesinde yaklaşık 3 gün önce başlayan sağanak yağışlar hayatı felç etti. Günlerdir gece ve gündüz devam eden yağış nedeniyle ilçedeki dereler taşma noktasına gelirken, mazgalların tıkanması nedeniyle yollar gölete döndü. Yağışlar nedeniyle tarım arazileri büyük hasar gördü. Yağışlar nedeniyle bölge insanı zor anlar yaşıyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:46 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yavuzeli, Güncel
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