Yavuzeliler, mezarlıkları ziyaret etti
1 saat önce
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar, arefe günü dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
'in Yavuzeli
ilçesinde vatandaşlar, arefe günü
dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.
Arefe günü yapılan mezarlık ziyaretinde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dualar edip ağaçları suladı. Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını su döküp temizledi. Bu sırada aileleriyle mezarlığa gelen çocukların da mezarlar üzerine bırakılan şekerleri topladığı görüldü. - GAZİANTEP
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır Erzurum'da kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı