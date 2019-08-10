Son Dakika Haberleri: Yavuzelililer, mezarlıkları ziyaret etti
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Yavuzelililer, mezarlıkları ziyaret etti

5 dakika önce

Yavuzelililer, mezarlıkları ziyaret ettiGAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar, arefe günü dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.

Yavuzelililer, mezarlıkları ziyaret etti
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar, arefe günü dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.
Arefe günü yapılan mezarlık ziyaretinde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dualar edip ağaçları suladı. Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını su döküp temizledi. Bu sırada aileleriyle mezarlığa gelen çocukların da mezarlar üzerine bırakılan şekerleri topladığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
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