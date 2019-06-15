Son Dakika Haberleri: Yavuzlar İnşaat'tan Babalar Günü'nü anlamlı kılan etkinlik
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Yavuzlar İnşaat'tan Babalar Günü'nü anlamlı kılan etkinlik

4 saat önce

Aydın'da inşaat sektöründeki yatırımlarının yanı sıra yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Yavuzlar İnşaat, "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları kedi evi yaptı.

Yavuzlar İnşaat'tan Babalar Günü'nü anlamlı kılan etkinlik, System.String[]
Aydın'da inşaat sektöründeki yatırımlarının yanı sıra yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Yavuzlar İnşaat, "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları kedi evi yaptı.

Yavuzlar İnşaat Satış Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları kedi evi yaptı. Ahşap kedi evi yapmak için atölye başına geçen babalar ve çocukları keyifli anlar yaşadı. Testere çekiç ve çiviler ile ahşap malzemeleri kesip birleştiren babalar ve çocukları sosyal sorumluluk kapsamında kedi evlerini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinliğe katılan ailelere Yavuzlar İnşaat tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu İcra ve Uygulama Üyesi Tevfik Yavuz, tüm dünyadaki babaların günlerini kutlayarak, "Burada babalar ve çocuklarıyla birlikte bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte amacımız hem kaynaşma hem de çocuklarımızın topluma faydalı bir birey olma yolunda kazanım sağlamaktı. Yavuzlar İnşaat olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Sadece inşaat firması olarak değil, elimizden geldiği kadar bu tür projelere destek vermeye çalışıyoruz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Aydın, Babalar Günü, Güncel
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