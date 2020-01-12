Yavuzspor şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yavuzspor şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Yavuzspor şampiyon oldu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A grubunda bugün oynadığı maçta Güneşspor'u 3-2 mağlup eden Yavuzspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım oldu.

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Kayseri Birinci Amatör Küme A grubunda bugün oynadığı maçta Güneşspor'u 3-2 mağlup eden Yavuzspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım oldu.


Geçtiğimiz hafta A Grubu'nda Başakpınar Belediyespor'un Süper Amatör Küme'ye yükselen ilk takım olmasından sonra, ikinci takım ise Yavuzspor oldu. Bugün Argıncık Stadı'nda oynanan maçta rakibi Güneşspor'u 3-2 mağlup eden Mavi-Beyazlı takım adımı Süper Amatör Küme'ye yazdıran bu gruptaki ikinci takım oldu. Son iki haftaya girilirken Güneşspor galibiyeti ile puanını 35 yapan Yavuzspor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
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