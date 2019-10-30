Son Dakika Haberleri: Yaya bilincinin oluşturulması amacıyla zemin işaretleme çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Yaya bilincinin oluşturulması amacıyla zemin işaretleme çalışmaları devam ediyor

Yaya bilincinin oluşturulması amacıyla zemin işaretleme çalışmaları devam ediyor

51 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan kampanyaya Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki çalışmalarıyla destek vermeye devam ediyor.

Yaya bilincinin oluşturulması amacıyla zemin işaretleme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından, sürücülerde trafikte yaya bilincinin oluşturulması için şehir merkezinde araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda ve okul önlerinde yapmış olduğu çalışmalara ilçelerde de devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında son iki ay içerisinde ilçelerde yaya geçiş alanlarında zemin işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından; Battalgazi, Yeşilyurt Arapgir ve Pütürge ilçelerinde önce yaya figürü ile yaya geçidi çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde toplam 74 noktada Önce Yaya figürü ile 42 yaya geçiş alanında da düzenleme gerçekleştirildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından güvenli bir seyahat imkânı sunmak amacıyla Malatya genelindeki yollarda yol çizgi çalışmasının yanında yatay ve düşey işaretleme çalışmaları ile trafik işaret ve işaretleme levhaları ile yollar güvenli hale getirilmeye çalışılmakta.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarından olası kazaların önüne geçmek, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar artırılarak devam edecektir.

İçişleri Bakanlığı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:31 Kaynak: Bültenler
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