Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi

Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Tayfun Y. ticari taksi ile seyir halindeyken yaya geçidinden geçmek üzere olan Havva Yıldız'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Yıldız metrelerce savrulurken, ticari taksi yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Havva Yıldız kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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