Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi

21.07.2022 15:37

Antalya'nın Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde 52 yaşındaki Havva Yıldız, yaya geçidinden geçmek istediği sırada hızla gelen taksinin altında kaldı. Metrelerce öteye fırlayan kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Ticari taksi ise yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Tayfun Y. ticari taksi ile seyir halindeyken yaya geçidinden geçmek üzere olan Havva Yıldız'a çarptı.

Yaya geçidinden geçen kadın, korkunç kazada can verdi! Çarpan taksi 50 metre sonra durabildi

TAKSİ 50 METRE SONRA DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle Yıldız metrelerce savrulurken, ticari taksi yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaya geçidinden geçen kadın, korkunç kazada can verdi! Çarpan taksi 50 metre sonra durabildi

KADIN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Havva Yıldız kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaya geçidinden geçen kadın, korkunç kazada can verdi! Çarpan taksi 50 metre sonra durabildi
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Kaynak: İHA

Havva Yıldız, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika
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