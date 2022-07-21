İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Havva Yıldız kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Tayfun Y. ticari taksi ile seyir halindeyken yaya geçidinden geçmek üzere olan Havva Yıldız 'a çarptı.

Kaynak: İHA

Havva Yıldız, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi - Son Dakika

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