Yaya Geçidi Çizgileri Yenileniyor

Yayaların güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çizgi boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen çalışmalarla Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidi çizgilerini yenileyen ekipler, ayrıca gece saatlerinde de mevcut yaya geçitlerinin yıkama çalışmalarını da yaptı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışma yapılan alanlarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyardı