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YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK - Son Dakika

YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK

07.09.2021 09:59

Kars-Erzurum karayolu üzerindeki Asri Mezarlık önüne yaya geçidi çizgileri çekildi ama bariyerler kaldırılmadı.

ARDAHAN-Kars- Erzurum karayolu üzerindeki Asri Mezarlık önüne yaya geçidi çizgileri çekildi ama bariyerler kaldırılmadı. Yaya geçidinden geçmek isteyenler, bariyerlerle karşılaşıyor. Yaya geçidi, sürücüleri de zaman zaman zor durumda bırakıyor.

Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü, Kars'ta, Ardahan-Kars-Erzurum karayolu üzerindeki Asri Mezarlık'a yayaların rahat ulaşımı için yaya geçidi yaptı. Yaya geçidinin boyaları çizildi, ancak bariyerler kaldırılmadı. Araçlardan inerek yaya geçidinden karşıya geçmek isteyenler, karşılarına çıkan bariyer engelini aşamıyor. Yaya geçidini kullanan Adem Alp, "Kars'ta 'garip olay' denilebilecek bir yol dizaynı var. Ancak ne refüjde bir kontrol var ne de yaya geçidinin bittiği noktada aracı park ederek mezarlığa gidebilecek bir bölüm var. Sürücülerin bu kısımda hızlı bir geçişi var, yaya geçidi levhası çok yakın bırakılmış ve sürücüler geç fark ediyor. Umuyoruz ki, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü buradaki olumsuzluğu kaldıracak çalışmayı en kısa sürede başlatır" dedi.

Yaya geçidinin trafik kurallarına uygun olmadığını belirten Öztürk Levent ise uyarıcı levhaların konulmaması nedeniyle vatandaşların tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Yaya geçidi sonrası bariyer var, buranın da acilen yapılması lazım. Burası şehirler arası bir yol, araçlar çok hızlı gidiyor, uzaktan levha görerek yaya geçidine yaklaştığımızda hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Burada saatte 90 kilometre hızla gidiliyor ama yaya geçidini son anda fark ediyoruz" diye konuştu.

YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK
YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK
YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK
YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK
YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK
YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK
YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK
YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK
YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK

Asri Mezarlık, Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAYA GEÇİDİ ÇİZİLDİ AMA BARİYERLERDEN GEÇİT YOK - Son Dakika


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