Kaza, gece saat 00.00 sıralarında ilçenin Yaylacılar köyünde meydana geldi. Ö.S. yönetimindeki 61 HG 885 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Temur'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Temur ağır yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Seher Temur, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ö.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Seher, öldü - Son Dakika

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