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"Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği

1 saat önce

Söğütlü ilçesinde "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Söğütlü ilçesinde "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve ilçe protokolünün katılımıyla Söğütlü İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, sürücüler trafikte dikkatli olmaları ve yaya önceliğine önem vermeleri konusunda uyarıldı.

Broşürlerin dağıtıldığı etkinlikle ilgili konuşan Kaymakam Çiçekli, araç sürücülerinin sadece okul önlerinde değil, diğer cadde ve sokaklarda da çok dikkatli olmak zorunda olduğunu söyledi.

Yayaların kendileri için hazırlanan geçitlerden geçmeleri gerektiğini vurgulayan Çiçekli, "Trafik ışıklarında yaya ve araç sürücüleri de kurallara uymak zorundadır. Aksi takdirde her iki taraf da büyük zarar görebilir. Yayalara, geçitlerde mutlaka yol verilmelidir." diye konuştu.

Özten ise sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Öğrenciler de ellerinde taşıdıkları dövizlerle etkinliğe destek oldu.

Esengül Korkmaz, Yaya Geçidi, Çiçekli, Söğütlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:47 Kaynak: AA
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