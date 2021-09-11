Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce çıktığı hastaneye geri döndü - Son Dakika

Kaza, Dörtyol Mahallesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastaneye muayene olmak için gelen Ahmet K., (61) hastane çıkışında yolda karşıdan karşıya geçmek için yaya yoluna geldi. Yaya yolunda yürümeye başlayan Ahmet K.'ye, o sırada yoldan geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

METRELERCE YÜKSEĞE FIRLADI

Çarpmanın etkisi savrulan yaşlı adam metrelerce yükseğe fırlayıp ardından yola düştü. Kanlar içinde kalan yaşlı adama çevredekilerin haber vermesi ile önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'nden gelen görevliler ardından, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri müdahale etti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Vücuduna aldığı darbeler ile kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Ahmet K., yürüyerek çıktığı hastaneye birkaç dakika sonra ağır yaralı olarak geri döndü. Ahmet K.'nın kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazaya karışan otomobilin ön camının parçalanması ve motor kaputunda meydana gelen zarar ise kazanın şiddetinin adeta gözler önüne serdi.