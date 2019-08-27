Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
Son Dakika Güncel Haber

Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

1 saat önce

Pendik'te yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı.

Pendik'te yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı. 7 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklenirken, yüreklerin ağza geldiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 7 yaşındaki Harun Çeri yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Aniden yola çıkan çocuğu fark etmeyen sürücü, aracıyla çocuğa çarptı. Hızla seyreden aracın çarpması sonucu çocuk metrelerce sürüklendi. Bu sırada kazanın şiddetini görenler hızla olay yerine koştu. Çocuk ise korkudan yerden kalkarak yol kenarına doğru koşmaya başladı. Vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koşarak küçük Harun'u kucağına aldı. Çocuğa çarpan sürücü de yaralı çocuğu aracıyla hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından taburcu edilen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan küçük Harun, "Yaya geçidinden geçiyordum ekmek almaya. O sırada araba bana çarptı kaldırıma attı. Arabalar yavaş gitsin. Yaya geçidinde yavaş gitsinler" dedi. Kazayı gören bir vatandaş ise "Şoförler yaya geçidinde yavaş gitsin .Yavaş gelmiş olsaydı çocuk fırlamazdı. Yaya geçidinde çocuğa çarptı" dedi.

(İHA)

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın, korkudan evine gidemiyor
Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı Memur ve memur emeklisinin maaş zammı için gözler Hakem Kurulu'nda Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 12:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]