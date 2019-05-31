Yaya geçidinde aracın çarptığı öğrenci yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken bir aracın çarptığı öğrenci, yola savrularak yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken bir aracın çarptığı öğrenci, yola savrularak yaralandı.



Kaza, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak'ta D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden 59 YF 981 plakalı araç, yaya geçidinden geçmekte olan Lüleburgaz İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Semanur Pala'ya çarptı. Görgü tanıklarının haber vermesi ile emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahaleyi ambulansta gerçekleştirdi.



Kaza anı cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, arabanın çarptığı öğrenci yaklaşık 2 metre uçarak yola savruluyor. D-100 karayolu ile Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak'ın kesiştiği bölgede sık sık kazalar yaşanıyor. - KIRKLARELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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