Yaya Geçidinde Bekleyen Bisikletliye Böyle Çarptı
1 saat önce
Yaya geçidinde bekleyen bisikletliye böyle çarptı Kazaların sebebi dikkatsizlikESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşanan iki farklı trafik kazası, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
Yaya geçidinde bekleyen bisikletliye böyle çarptı
Kazaların sebebi dikkatsizlik
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de yaşanan iki farklı trafik kazası, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM
), geçtiğimiz ay içinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. İlk kaydedilen kaza öğle saatlerinde M. Kemal Atatürk Caddesi
ile Ahmet Kanatlı Caddesi kesişimin de bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Frene basmak yerine gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yaya geçidinde bisikleti ile bekleyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli vatandaş havada takla attıktan sonra yere düşerken araç da bir ağaca çarparak durabildi. Diğer kaza ise gece saatlerinde Sivrihisar-1 Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızla ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi.
Diğer yandan meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve aşırı hızdan dolayı yaşandığı gözler önüne serilmiş oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
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