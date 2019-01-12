Yaya Geçidinde Bekleyen Köpeğe Yol Verdi

Bolu'da 15 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Burhan Parlak'ın yaya geçidinde bekleyen bir köpeğe yol vermesi araç kamerası tarafından kaydedildi.

Bolu'da 15 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Burhan Parlak'ın yaya geçidinde bekleyen bir köpeğe yol vermesi araç kamerası tarafından kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesi tarafından işletilen özel halk otobüslerinde şoför olarak görev yapan Burhan Parlak (39), geçtiğimiz günlerde yaya geçidinde bekleyen bir köpeğe yol vererek, akan trafikte köpeğin yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu.



Parlak'ın yaptığı örnek davranışın otobüs içinde bulunan araç kamerası tarafından kaydedildiğini gören belediye yetkilileri, görüntüleri basınla paylaştı.



Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Hürriyet Caddesi'nde seyreden Parlak'ın köpeği görmesi üzerine yavaşlayıp durması ve camı açarak yanındaki araçları da el işareti yaparak durdurması, bu esnada da köpeğin yolun karşısına geçmesi yer alıyor.



"Köpeğin bana bakıp geçişi beni çok etkiledi"



Yaptığı örnek davranışla ilgili gazetecilere açıklama yapan Parlak, o günün kendisi için çok güzel bir gün olduğunu söyledi.



Yolda normal seyir halindeyken köpeği gördüğünü anlatan Parlak, "Yanımda yolcu da vardı. Yolcuyla konuştuğumuz esnada yaya geçidinde köpeğin beklediğini gördüm. Gözümün içine baktığını hissettim. Resmen insan gibi benden yol istiyordu. Çok tuhafıma gitti. Zaten onu görü görmez hemen durdum. Yan camımı da açarak yanımdan geçmeye çalışan motosikletliye elimle işaret ederek durmasını istedim." şeklinde konuştu.



"Köpeğin bana bakıp geçişi beni çok etkiledi." diyen Parlak, bunun hayatında başına gelen en güzel olaylardan biri olduğunu söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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