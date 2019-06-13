Yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletiyle arkadan çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Adliyesi istikametinde seyir halindeyken, yaya geçidinde bekleyen yayaya yol vermek için duran Veysel Hasırcı'nın kullandığı 07 AEU 406 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Murat Başar'ın kullandığı 07 LLA 62 plakalı motosiklet arkadan çarptı.
Kazada motosikletten düşerek kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Başar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet
sürücüsü başında kask olması sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. - ANTALYA
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