Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce ileriye fırlattı - Son Dakika

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Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce ileriye fırlattı
6 saat önce
Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mudanya ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Naciye Aydoğdu (58), hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı. Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.
(Burak Türker/İHA)
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