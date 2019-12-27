Yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepki - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepki - Son Dakika

Yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepki

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan çocuk, otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepki, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan çocuk, otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sürücü çekim yapan basın mensubuna tepki göstererek, "Burada haberlik bir şey yok. Haber bulamadığın için bu kazayı habermiş gibi çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi.


Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde bankaların önünde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağından gelen otomobilin durup yol vermesinin ardından annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 10 yaşlarındaki D.D. isimli çocuğa, yolun sol şeridinden gelen ve durmayan Ayşe D.'nin kullandığı 07 LAV 75 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ayağının üzerinden geçtiği belirlenen D.D., olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, annesinin bir an bile elini bırakmadığı ve ağladığı gözlendi.


Araçtaki yaşlı kadının tansiyonu yükseldi


Diğer taraftan, kaza yapan otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı kadın, kazanın etkisiyle tansiyonunun yükselmesi sonucu rahatsızlandı. Yaşlı kadın olay yerine gelen ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Yayaya çarpan sürücüden gazeteciye tepki


Çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü Ayşe D., çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi. Basın mensubuna çekim yapmamasını söyleyen Ayşe D., "Burada haberlik bir şey yok. Haber bulamadığın için bu kazayı habermiş gibi çekiyorsun. Sen kimliğini söyle senden bunun hesabını mahkemede soracağım" dedi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi
Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı

Son Dakika Haberleri
19:33 Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Son Dakika Haber
19:28 Başkan Aktaş: "Bursa otomotiv üssü olacak" - Son Dakika Haber
19:27 'Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız': Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor - Son Dakika Haber
19:15 AKP Hatay Milletvekili Yayman: Partimiz kendi eliyle yarattığı sosyolojinin siyasal taleplerine... - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber
18:48 Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:45:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]