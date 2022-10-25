Yaya geçidinde dehşet: "Oğlum babana araba çarptı" - Son Dakika
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Yaya geçidinde dehşet: "Oğlum babana araba çarptı"

25.10.2022 21:59
Yaya geçidinde dehşet: "Oğlum babana araba çarptı"

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsü çarptı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, eşinin feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, Derince'de İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Lojman Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan Niyazi A.'ya (46) yaya geçidinden geçtiği sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Niyazi A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Niyazi A., tedavi edilmek üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Niyazi A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, belediye otobüsünün sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"Oğlum babana araba çarptı"

Yaya geçidinde, kanlar içinde ambulans bekleyen yaralı Niyazi A.'nın eşinin feryatları ise yürekleri dağladı. Acılı kadın, "Oğlum babana araba çarptı" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinde dehşet: 'Oğlum babana araba çarptı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaya geçidinde dehşet: "Oğlum babana araba çarptı" - Son Dakika
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