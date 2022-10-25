Yaya geçidinde dehşet! Acılı kadının feryadı yürek yaktı - Son Dakika
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Yaya geçidinde dehşet! Acılı kadının feryadı yürek yaktı

26.10.2022 09:09

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otobüs çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken eşinin feryatları yürek yaktı. Oğlunu arayan kadın, "Oğlum babana araba çarptı" diyerek gözyaşı döktü.

Derince'de İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Lojman Sokak kesişiminde evine gitmekte olan Niyazi A.'ya yaya geçidinden geçtiği sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü çarptı.

DURUMU KRİTİK

Çarpışmanın şiddetiyle Niyazi A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Niyazi A., tedavi edilmek üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Niyazi A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, belediye otobüsünün sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

EŞİ FERYAT ETTİ

Yaya geçidinde, kanlar içinde ambulans bekleyen yaralı Niyazi A.'nın eşinin feryatları ise yürekleri dağladı. Acılı kadın, "Oğlum babana araba çarptı" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinde dehşet! Acılı kadının feryadı yürek yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaya geçidinde dehşet! Acılı kadının feryadı yürek yaktı - Son Dakika
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