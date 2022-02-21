Üye Girişi
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor

21.02.2022 01:05
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor

Edirne'de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak bulvarın karşı şeridine geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaşam savaşı veriyor.

Edirne'de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak bulvarın karşı şeridine geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaşam savaşı veriyor.

Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda bulunan yaya geçidinden 22 ABS 355 plakalı motosikletiyle yolun karşı şeridine geçmeye çalışan 40 yaşındaki Soner Şahin'e, bulvar üzerinde seyreden Ali Murat Berhan'ın kullandığı 07 ZK 276 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor

YORUMLAR
500
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı

Atatürk Bulvarı, Motosiklet, Otomobil, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
00:51 Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti
00:47 Oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı! Elendiği soru şaşkınlık yarattı
00:38 İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
00:37 Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı!
00:21 Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi
23:49 Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu
23:30 Son Dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi
23:29 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklama yaptı: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
23:17 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 01:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement