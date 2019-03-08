Yaya Geçidinde Gençlerin Tehlikeli Oyunu
2 saat önce
TOKAT'ta bir grup lise öğrencisi, yaya geçidinden birbirlerini sırtına binip oynayarak karşıdan karşıya geçti.
TOKAT'ta bir grup lise öğrencisi, yaya geçidinden birbirlerini sırtına binip oynayarak karşıdan karşıya geçti.
Kent merkezinde Gaziosmanpaşa
Bulvarı üzerinde bir grup lise öğrencisi yaya geçidinden birbirlerinin sırtına binip, oynayarak karşıdan karşıya geçmesi, görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin bu tehlikeli oyununa sürücülerin bazıları durup yol verirken bazıları ise korna çalarak tepki gösterdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücülerin yayalara yol verip vermediğini test ettiklerini belirten gençler, genelinin durup yol verdiğini söyledi.
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:23 Kaynak: DHA
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