KAZADA ÖLEN EREN'İN CENAZESİ MORGDAN ALINDI - Son Dakika

Antalya'da, okuldan çıkıp evine gitmek isterken 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçtiği sırada halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Eren Arıcan'ın (12) cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Eren'in yakınlarının, cenazeyi teslim alırken oldukça üzgün oldukları görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan'a çarparak ölümüne neden oldu. Eren Arıcan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, sürücü Yusuf T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından baba Barış Arıcan, annesi ve kardeşleri, bugün Arıcan'ın cenazesini teslim aldı. Aile üyelerinin cenaze alımı sırasında oldukça üzgün oldukları görüldü. Cenazenin Uncalı Mahallesindeki Uluç Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Otobüs sürücüsü Yusuf T.'nin ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.