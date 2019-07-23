Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinde havadan tespit edilen sürücülere ceza yağdı
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Yaya geçidinde havadan tespit edilen sürücülere ceza yağdı

1 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı.

Yaya geçidinde havadan tespit edilen sürücülere ceza yağdı, System.String[]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı. Uygulamada yayalara yol vermeyenlere ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayında 2 üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi yakınlarında drone ile yaya güvenliği uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yaya geçişini kullanan yayalara yol vermeyen ve kazaların yaşanmasına sebebiyet veren sürücüler tek tek tespit edildi. Drone ile tespit edilen araçlar, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yayalara öncelik vermeyen 4 araç sürücüsünün her birine 488 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
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