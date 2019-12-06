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Yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman (80), kamyonun çarpmasıyla yaralandı.

Yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman (80), kamyonun çarpmasıyla yaralandı.

Kaza,  saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi'nden, İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapan Remzi Bolat (47) yönetimindeki 34 JC 6227 plakalı kamyon, caddeden yaya geçidini kullanarak, yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman'a çarptı. Danışman yaralanırken, kazayı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarıları üzerine durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Sabriye Danışman, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Bolat, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


- Keşanedirne
Danışman, Bolat, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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