Yaya geçidinde kaza - Son Dakika

Kaza, dün akşam saatlerinde Iğdır Valiliği yanı Şamil Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 AAD 256 plakalı hafif ticari araç yaya geçidinde yayaya yol vermek isterken arkadan gelen Iğdır Belediyesine ait vidanjör çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken iki araçta da maddi hasar oluştu. - IĞDIR

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