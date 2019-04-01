Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun
istikametinden Samsun
yönüne giden Fatma Boztepe
yönetimindeki 52 DB 847 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı
üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fadime Atama (55) ile torunu Selim
Atama'ya (5) çarptı.
Ağır yaralanan ve ilk müdahaleleri olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan babaanne ve torunu, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:51 Kaynak: AA
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