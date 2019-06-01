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Yaya geçidinde kaza kamerada

37 dakika önce

Yaya geçidinde kaza kamerada Yaya geçidindeki öğrenci metrelerce savrulduKIRKLARELİ - Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak'ta yaya geçidi üzerinden geçen öğrenciye Edirne istikametine doğru seyreden bir aracın çarpması sonucu yaralanmalı kaza meydana geldi.

Yaya geçidinde kaza kamerada
Yaya geçidindeki öğrenci metrelerce savruldu
KIRKLARELİ - Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak'ta yaya geçidi üzerinden geçen öğrenciye Edirne istikametine doğru seyreden bir aracın çarpması sonucu yaralanmalı kaza meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın çarpması ile öğrenci yaklaşık 2 metre yola savruluyor.
Lüleburgaz D-100 Karayolu'ndan Edirne istikametine doğru seyreden 59 YF 981 plakalı aracın yaya geçidi üzerinden geçen Lüleburgaz İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Semanur Pala'ya çarpması sonucu yaralanmalı kaza meydana geldi. Görgü tanıklarının haber vermesi ile emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahaleyi ambulansta gerçekleştirdi.
Kaza anı cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, arabanın öğrenciye çarpması ile öğrenci yaklaşık 2 metre uçarak yola savruluyor.
Lüleburgaz D-100 karayoluyla Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak'ın kesiştiği bölgede sık sık kaza yaşanıyor.
Yaya geçidinde kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Edirne, Kocasinan, Lüleburgaz, Yerel
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