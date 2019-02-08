Son Dakika Haberleri: Yaya Geçidinde Köpeğe Yol Veren Parlak, Ayın Şoförü Seçildi

Yaya Geçidinde Köpeğe Yol Veren Parlak, Ayın Şoförü Seçildi

41 dakika önce

Bolu'da, yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol vermek için otobüsü durduran özel halk otobüsü şoförü Burhan Parlak, ayın şoförü seçildi.

Yaya Geçidinde Köpeğe Yol Veren Parlak, Ayın Şoförü Seçildi, System.String[]
Bolu'da, yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol vermek için otobüsü durduran özel halk otobüsü şoförü Burhan Parlak, ayın şoförü seçildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'ne bağlı Özel Halk Otobüsleri'nde 15 yıldır şoför olarak çalışan Burhan Parlak (39), geçtiğimiz ay aracıyla seyir halindeyken yaya geçidinde bir köpeğin beklediğini görerek geçmesi için durdu. Otobüsün durduğunu gören köpek ise, insanlar gibi yaya geçidini kullanarak karşıya geçti.

Otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayın ardından, otobüs şoförü Parlak, hayvanseverler tarafından büyük takdir topladı.

Bolu Belediyesi ve Şoförler Odası ise, yapmış olduğu örnek hareket nedeniyle Burhan Parlak'ı ayın şoförü ilan ederek, çiçek ve plaket verildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

Bolu, Yaşam
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