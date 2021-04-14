YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI - Son Dakika

YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI

14.04.2021 11:28

MERSİN'de Mehtap Tekin Turhan (37), okul çıkışında yaya geçidinden geçen 8 yaşındaki oğlu Koray Tekin Turhan'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Zühal G.'nin (45), olaydan 15 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

MERSİN'de Mehtap Tekin Turhan (37), okul çıkışında yaya geçidinden geçen 8 yaşındaki oğlu Koray Tekin Turhan'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Zühal G.'nin (45), olaydan 15 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Turhan, "Günlerdir gözüme uyku girmiyor, yaşamıyoruz. Suçlunun yeniden tutuklanıp, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kaan-Mehtap Tekin Turhan çiftinin oğulları Koray, 22 Mart'ta okul çıkışında Zühal G. yönetimindeki 33 TN 880 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Koray Tekin Turhan, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından tutuklanan Zühal G. hakkında 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Zühal G.?nin, yaya geçidine yaklaştığında durmadığı ve yayalara yol vermediği belirtildi.

Davanın ilk duruşması kazadan 15 gün sonra yapıldı. Mersin Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zühal G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI, GÖREMEDİM'

Duruşmada kendisini savunan Zühal G., güneşin gözünü alması nedeniyle kazanın yaşandığını savunarak, "30 yıldır araç kullanırım, ilk defa kaza yapıyorum. Bu kazanın sonuçları çok ağır oldu. Olaydan dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Ben normalde çok dikkatli bir sürücüyüm. Olay günü oğlumu kurstan almıştım ve eve gidiyordum. O yolu ilk kez kullanıyorum. Olay anında karşıdan gelen güneş gözümü alınca, yaya geçidini ve trafik levhalarını görmedim. Frene bastım ama duramadım, bir anda oldu. 10 ve 13 yaşında oğullarıma bakıyorum. Mersin'de kimsem yok. Ben ölen çocuğun ailesi ile empati kurdum, çok acı çekiyorum, pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Taraf avukatları dinleyen mahkeme heyeti sanık Zühal G.,'nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için haziran ayına ertelendi.

'ACIMIZI YAŞAMADAN, YENİ BİR ACI YAŞADIK'

Çocuğunun acısının hala taze olduğunu kaydeden Mehtap Tekin Turhan, "Biz daha acımızı yaşayamadan sanık serbest bırakıldı. Bir acı daha yaşadık. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Onun yatağında uyuyorum. Kokusunu içime çekiyorum. 2 çocuğu varmış baktığı ama benim oğlum artık yok. Ona sarılamıyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Biz adalete olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Suçlunun yeniden tutuklanıp, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Ailenin avukatı Ömer Utku Yeşilkaya da, "Tahliye kararının bu kadar kısa sürede verilmesi ailenin üzüntüsüne sebep olmuştur. Tutukluluk süresinin çok kısa sürmesi hakkaniyet kavramıyla da ters düşmektedir. Karara itiraz edeceğiz" ifadesini kullandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Okuldan çıktıktan sonra grupla birlikte yola yaya yoluna gelen Koray Tekin Turhan, iki aracın durması üzerine karşıya geçmeye çalışıyor. Bu sırada hızla gelen otomobil Koray'a çarpıyor. Çevredekilerin yardımına geldiği Koray Tekin Turhan, ambulansla hastaneye götürülüyor.

YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI

Asliye Ceza Mahkemesi, Tekin Turhan, Mersin, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Son Dakika Haberleri
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:34 Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
12:05 Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
11:47 Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız         
12:57
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti         
12:15
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu         
11:54
Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı         
11:48
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi         
09:32
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 13:14:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei