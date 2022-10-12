Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 55 NM 812 plakalı minibüs, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ali Bayram B.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Sinop, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaya geçidinde minibüsün çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika

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