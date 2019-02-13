Yaya Geçidinde Minibüsün Çarptığı Faslı Kadın Öldü

Fatih
'te yaya geçidinden geçerken minibüsün çarptığı Fas
uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Fas uyruklu El İbrahymy Oumayma, Adnan Menderes
Bulvarı'nda Aksaray
Metrosu yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Bayrampaşa
istikametine giden bir minibüs, kadına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.