Son Dakika Haberleri: Yaya Geçidinde Minibüsün Çarptığı Faslı Kadın Öldü - İstanbul

Yaya Geçidinde Minibüsün Çarptığı Faslı Kadın Öldü - İstanbul

2 saat önce

Fatih'te yaya geçidinden geçerken bir minibüsün çarpması sonucu Fas uyruklu kadın, hayatını kaybetti.

Fatih'te yaya geçidinden geçerken bir minibüsün çarpması sonucu Fas uyruklu kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Fas uyruklu El İbrahymy Oumayma, Aksaray Metrosu yakınlarında Adnan Menderes Bulvarı yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Bayrampaşa istikametine giden bir minibüs, geçidin ortalarında genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan kadın ağır yaralandı.

Minibüs şoförü ise kazanın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Faslı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Aksaray, Fatih, Fas, Güncel
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