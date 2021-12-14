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Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı - Son Dakika

Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı

14.12.2021 11:28
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan hamile kadına motosiklet çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan hamile kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat'ın İbrahim Sözen Caddesi'nde köprü istikametinden Şehit Halil İbrahim Mudul kavşağı istikametine seyir halindeki Ali Arda Tarakçı'nın kullandığı 07 AUD 697 plakalı motosikletin, yaya geçidinden geçmekte olan Betül Özdemir isimli kadına çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan ve hamile olduğu gözlenen Betül Özdemir'in yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu. Özdemir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde Özdemir ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 112 sağlık ekibinin olay yerine gelmesinin ardından sekerek gelen motosiklet sürücüsünün ayağında kırık olabileceği ihtimaline karşı sağlık ekibi tarafından atel takıldı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, Betül Özdemir'in eşiyle birlikte motosikletle geldiği, motosikletten inip yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin hızla gelerek kendisine çarptığı ve savurduğu görüldü. - ANTALYA

Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı

Motosiklet, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinde motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı - Son Dakika


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