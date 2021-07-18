YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. S.A.?nın (21) kullandığı 33 CIV 56 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadına çarptı. Kazanın şiddetiyle kadın birkaç metre ileri savrulurken, motosiklet sürücüsü de düşerek yaralandı.

Kazayı fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlenirken, motosiklet sürücü S.A.?nın hafif yaralandığı tespit edildi. S.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadının cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.