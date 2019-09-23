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Yaya geçidinde ölümden saniyelerle kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

1 saat önce

Yaya geçidinde ölümden saniyelerle kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı Bolu'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada yayalar son anda kurtulduBOLU - Bolu'da, D100 karayolunda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında, yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması Kent Güvenlik...

Yaya geçidinde ölümden saniyelerle kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

Bolu'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada yayalar son anda kurtuldu

BOLU - Bolu'da, D100 karayolunda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında, yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıdı.

Bolu'da, Ağustos ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği bir kez daha gözler önüne serildi. Bolu'dan 2 kaza anının yer aldığı görüntülerde en dikkat çekici olan D-100 karayolunun YSE Kavşağı mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza oldu. Kazada, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobile, başka bir otomobilin yan yoldan kontrolsüz bir şekilde gelerek çarptığı anda, yaya geçidinden karşı tarafa geçmeye çalışan bir vatandaşın son anda aracın altında kalmaktan kurtulması yer aldı.

Bir diğer kazada ise, sol şeritte ilerleyen bir otomobilin şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobille çarpışması yer alıyor.

Yaya geçidinde ölümden saniyelerle kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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