Yaya geçidinde otomobil çarpan kişi, öldü - Son Dakika

Yaya geçidinde otomobil çarpan kişi, öldü

Yaya geçidinde otomobil çarpan kişi, öldü SİVAS'ta, arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan Baki Öztürk (60), yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Yaya geçidinde otomobil çarpan kişi, öldü



SİVAS'ta, arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan Baki Öztürk (60), yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında kent merkezi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 58 BH 013 plakalı otomobil, arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan ve yaya geçicinden yolun karşısına geçmek isteyen Baki Öztürk'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Öztürk'ü gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Öztürk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü R.Y. ise gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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