YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL ÇARPAN KÜÇÜK DURU ÖLDÜ - Son Dakika

Antalya'da halası Rukiye Akça ile oyuncak almaya çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Duru Akça'ya yaya geçidinde B.Y.B.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Duru Akça, kaldırıldığı özel hastanede can verdi, sürücü B.Y.B. gözaltına alındı. Annesi Teslime Akça, "Şimdi şuradan çıkıp, el sallasa. Olanlar şaka dese. Ben nasıl dayanacağım sensizliğe" diye gözyaşı döktü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile Duru Akça, oyuncak almam için evden çıktı. Hala ile yeğeni yaya geçidinden geçtiği sırada iki otomobil dururken B.Y.B.'nin kullandığı otomobil durmadı ve Duru Akça'ya çarptı. Şans eseri Rukiye Akça yara almadı, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla özel hastaneye kaldırılan Duru Akça ise kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü B.Y.B., polis tarafından gözaltına alındı.

Kadın sürücünün alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilirken, Duru Akça'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi yapıldığı sırada, yakınlarının yardımıyla ayakta duran anne Teslime Akça, gözyaşı döktü. Morg önünde kaldırıma oturan anne Akça, "Şimdi şuradan çıkıp, el sallasa. Olanlar şaka dese. Ben nasıl dayanacağım sensizliğe" diye gözyaşı döktü. Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi Ermenek'te toprağa verilecek.