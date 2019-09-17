Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinde otomobil çarpan yazbahar, taburcu oldu
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Yaya geçidinde otomobil çarpan yazbahar, taburcu oldu

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde annesinin elini bırakıp karşıya geçmek için yola fırlayınca otomobilin çarptığı Yazbahar Zorlu (8), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaya geçidinde otomobil çarpan yazbahar, taburcu oldu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde annesinin elini bırakıp karşıya geçmek için yola fırlayınca otomobilin çarptığı Yazbahar Zorlu (8), tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza, İnegöl ilçesi Alanyurt yolundaki Yağlı Tohumlar mevkisinde meydana geldi. Ali Kahraman (43) yönetimindeki 16 KKJ 16 plakalı otomobil, yaya geçidinde annesi Hanım Zorlu'nun (35) elini bırakıp, karşıya geçmek için aniden yola fırlayan Yazbahar Zorlu'ya çarptı. Kazada, küçük Yazbahar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yazbahar Zorlu, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan Yazbahar Zorlu, sabah saatlerinde taburcu edildi. Otomobil sürücüsü Ali Kahraman ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Alanyurt, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:19 Kaynak: DHA
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