Yaya geçidinde otomobil çarptı, 2 gün sonra öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaya geçidinde otomobil çarptı, 2 gün sonra öldü - Son Dakika

Yaya geçidinde otomobil çarptı, 2 gün sonra öldü

6 saat önce

ÇORUM'da, hastane önündeki yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarpan Fahri Kabaca (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaya geçidinde otomobil çarptı, 2 gün sonra öldü, System.String[]

ÇORUM'da, hastane önündeki yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarpan Fahri Kabaca (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yaya geçidinde yaşandı. Muayene için hastaneye gelen Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca'ya, yaya geçidinde, İbrahim Ç.'nin kullandığı 19 TK 535 plakalı otomobil çarptı. Kazada Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca, ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Fahri Kabaca, dün akşam hayatını kaybetti. Şerife Gülmez'in tedavisi sürerken, polis tarafından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.


Hitit Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin CEO'suna canlı yayında fiyat soruldu
Türk'ün otomobili de bıyıklı olur! Tasarımdaki detay mest etti Yerli otomobil arıza yaparsa uzaktan müdahale edilebilecek Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı

Son Dakika Haberleri
16:07 "Türkiye'nin Otomobili" beğeni kazandı - Son Dakika
16:06 Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması - Son Dakika
16:06 Manisa'da beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:05 Yerli otomobil dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
16:04 İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
13:58 Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Son Dakika
13:04 "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaya geçidinde otomobil çarptı, 2 gün sonra öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]