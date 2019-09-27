Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı
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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı

2 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı.

Kıvanç Demir'in kullandığı 28 NG 656 plakalı otomobil, Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram (74) ile kardeşi Mustafa Özcan'a (69) çarptı.

Yaralanan Bayram Özcan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Özcan ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Yaralıların yolun karşısındaki camiye gittikleri öğrenildi.

Mustafa Özcan, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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