ZONGULDAK Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi - Son Dakika

ZONGULDAK Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hanife Özen (61), metrelerce sürüklendi.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hanife Özen (61), metrelerce sürüklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. İdris Nebizengin (66) yönetimindeki 67 ABE 616 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Özen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Özen'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla alınan Özen, özel hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü İdris Nebizengin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden geçmekte olan Hanife Özen'e otomobilin çarpma anı yer alıyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Dakika

Norveç, Türkiye karşısında savunma ağırlıklı bir sistemle sahaya çıkacak

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu

Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti

Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor

Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt

Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı