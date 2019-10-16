Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Karabük Üniversitesi hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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