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Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinde otomobilin çarptığı üniversite ögrencisi ağır yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı üniversite ögrencisi ağır yaralandı

1 saat önce

Karabük'te yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu 55 metre sürüklenen yabancı uyruklu öğrenci ağır yaralandı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı üniversite ögrencisi ağır yaralandı, System.String[]

Karabük'te yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu 55 metre sürüklenen yabancı uyruklu öğrenci ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza 100. Yıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan aday sürücü M.Ö (19) yönetimindeki 78 BZ 562 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Iraklı Shkra Sırwan Mustafa Mustafa (19) isimli öğrenciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 55 metre sürüklenen yabancı uyruklu öğrenci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı.


Hayati tehlikesi bulunan yaralının Karabük Üniversitesinde Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
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