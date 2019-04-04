Son Dakika Haberleri: Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı

Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı

30 dakika önce

KARAMAN'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Musa Aşık (90), yaralandı.

Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı, System.String[]
KARAMAN'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Musa Aşık (90), yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Bozkır (58) yönetimindeki 07 HLL 98 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Aşık'a çarptı. Kazada, Aşık yaralandı. 

Musa Aşık, çağırılan ambulansla kaldırıldığı  Karaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:22 Kaynak: DHA

Karaman, Güncel
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