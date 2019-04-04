Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı
30 dakika önce
KARAMAN'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Musa Aşık (90), yaralandı.
KARAMAN'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Musa Aşık (90), yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi
Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
'nda meydana geldi. Mehmet Bozkır (58) yönetimindeki 07 HLL 98 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Aşık'a çarptı. Kazada, Aşık yaralandı.
Musa Aşık, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı.
- Karaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:22 Kaynak: DHA
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı
Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti