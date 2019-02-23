Yaya Geçidinde Otomobiller Çarpıştı
2 dakika önce
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı Adalet Sarayı önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaşar İ. yönetimindeki 02 AK 572 plakalı otomobil yayanın karşıdan karşıya geçtiği esnada durunca yine aynı istikametten gelen Şükrü E. yönetimindeki 02 AAJ 857 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Şükrü E. ile aynı otomobilde bulunan çocuklar İrem (9), Tevfik Furkan (11), Nazlı (7) ve Kevser (40) E. isimli kişiler yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:32 Kaynak: İHA
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